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الثلاثاء، 02-08-2022 12:29 م

سلحفاة جريحة تعيق حركة القطار في انجلترا

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الوكيل الإخباري-أعاق وجود سلحفاة جريحة على إحدى السكك الحديدية، حركة القطار في شرق إنجلترا لساعات عدة أمس الاثنين، بحسب ما ذكرت شركة "غريتر أنغليا" للقطارات.

ونشرت "غريتر أنغليا" تغريدة على تويتر في منتصف يوم الاثنين أفادت فيها بأن "حيوانات على السكة في هارلينغ رود (شرق) تسببت بإغلاق الخط وقد يتم إلغاء أو تأجيل رحلات القطارات التي تمر عبر هذه المحطة".

وقالت راكبة أحد القطارات ديان أيكرز عبر تويتر إن "هناك سلحفاة عملاقة على خط نورويتش لا تزال على قيد الحياة لكنها مصابة"، ونشرت صورة للسلحفاة بدت فيها آثار الجرح واضحة في أعلى قوقعتها.

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أما آنا دبنهام التي كانت أيضاً في قطار عالق فنقلت عبر تغريدتها على تويتر المعلومات القليلة التي كانت تذاع ومفادها ما يأتي: "نعتذر عن التأخير لمدة 74 دقيقة في هذا القطار والعائد إلى وجود سلحفاة على السكة".

وأضافت "سمعت بوضوح. ثمة سلحفاة تسببت الفوضى على السكة".

وكانت السلحفاة موجودة على خط السكك الحديد الذي يربط كامبريدج بنورويتش في شرق إنكلترا.

وأعلنت "غريتر أنغليا" قرابة الساعة 14,30 (بالتوقيت المحلي وتوقيت غرينتش) أن "السلحفاة المصابة أزيلت وأعيد فتح كل الخطوط"، مشيرةً إلى أن حركة المرور ستعود ببطء إلى طبيعتها.

وطمأنت شركة القطارات عبر الشبكة الاجتماعية إلى أن "فريقاً متخصصاً للرعاية تولى معالجة السلحفاة وأبلغ (الشركة) أنها ستتعافى تماماً".

 

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