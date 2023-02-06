سوريا.. شاهد انهيار حي كامل في سرمدا جراء الزلزال

الوكيل الإخباري - انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر دمار حي كامل في مدينة سرمدا بريف إدلب شمال غرب سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح الاثنين.

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وقال مصدر طبي من “الدفاع المدني السوري” لقناة “الحرة”: “الوضع في كل مكان كارثي، هناك أبنية ما زالت تنهار والكثير من الأرواح تحت الأنقاض”.



وأوضح المصدر الطبي أن “عدد الضحايا الذي أُعلن عنه يرتبط بقدرة الفِرَق الإسعافية والإنسانية على الإنقاذ”؛ لافتًا إلى حصيلة أولية بتسجيل عشرات الضحايا والمصابين.





وأكدت وسائل إعلامٍ مقاطعَ فيديو تُظهر “دمار حي كامل في مدينة سرمدا شمالي إدلب جراء الزلزال”.



وأعلن الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطقَ الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، الاثنين، شمالَ غرب سوريا “منطقةً منكوبة” جراء الزلزال.



وقالت وسائل إعلام رسمية: إن زلزالًا قويًّا أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين؛ فيما تصدت فِرَق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع بحثًا عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة

صدى البلد

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