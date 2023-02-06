الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

المجلس القضائي: 20259 شخصًا ارتكبوا جرائم إلكترونية خلال 4 سنوات

وكلاء السياحة: إلغاء وتأجيل رحلات من الأردن إلى تركيا اليوم بسبب الطقس

الخارجية تعزي تركيا وسوريا بضحايا الزلزال وتعلن خط ساخن للاردنيين

الأمين العام لجامعة الدول العربية يعزي الشعب السوري

وفاة شخص إثر سقوط سقف بناء قيد الانشاء في لواء بني كنانة

بدء نقل مياه فيضان سد وادي شعيب وتحويلها للجزء الجنوبي من قناة الملك عبد الله

ماسك يعرض المساعدة على تركيا

استشهاد 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال في أريحا

تركيا: إلغاء رحلات جوية وتعليق الدراسة بسبب سوء الأحوال الجوية

اجتماع نيابي مغلق أمام الإعلام.. وهذه تفاصيله

الإثنين، 06-02-2023 11:51 ص

سوريا.. شاهد انهيار حي كامل في سرمدا جراء الزلزال

sarmada-collapse-768x389


الوكيل الإخباري - انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تُظهر دمار حي كامل في مدينة سرمدا بريف إدلب شمال غرب سوريا، جراء الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا صباح الاثنين.

اضافة اعلان

 

وقال مصدر طبي من “الدفاع المدني السوري” لقناة “الحرة”: “الوضع في كل مكان كارثي، هناك أبنية ما زالت تنهار والكثير من الأرواح تحت الأنقاض”.


وأوضح المصدر الطبي أن “عدد الضحايا الذي أُعلن عنه يرتبط بقدرة الفِرَق الإسعافية والإنسانية على الإنقاذ”؛ لافتًا إلى حصيلة أولية بتسجيل عشرات الضحايا والمصابين.

وأكدت وسائل إعلامٍ مقاطعَ فيديو تُظهر “دمار حي كامل في مدينة سرمدا شمالي إدلب جراء الزلزال”.


وأعلن الدفاع المدني السوري الذي يعمل في المناطقَ الخاضعة لسيطرة مقاتلي المعارضة، الاثنين، شمالَ غرب سوريا “منطقةً منكوبة” جراء الزلزال.


وقالت وسائل إعلام رسمية: إن زلزالًا قويًّا أسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات في شمال وغرب سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين؛ فيما تصدت فِرَق الإنقاذ للأمطار الغزيرة والصقيع بحثًا عن ناجين وسط أنقاض المباني المنهارة

 

 

 

 

صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image

لماذا تعتبر تركيا بؤرة نشطة للزلازل ؟

WhatsApp-Image-2023-02-06-at-5.10.05-AM

شاب تركي يبكي تحت الأنقاض بعد انهيار منزله جراء الزلزال القوي - فيديو

1675657400681

مشهد مؤثر.. اب تركي ينادي على طفليه العالقين تحت الانقاض

250-768x462

طائرة تنجو من كارثة بعد اشتعال النار بمحركها في روسيا - فيديو

d-70-ماذا-تفعل-عند-وقوع-زلزال-أو-هزة-أرضية-

ماذا تفعل عند وقوع زلزال أو هزة أرضية؟

بربربربر

بالفيديو: هذا ما فعلته الرياح القطبية الشديدة في أمريكا

أخبار متعلقة
232222222222

لقطات من جنازة شهير السوشيال ميديا "عزيز" في سوريا - فيديو وصور