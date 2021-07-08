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الخميس، 08-07-2021 10:48 ص

سيدة أمريكية تفوز بمليون دولار بعد تلقيها اللقاح ضد كورونا

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الوكيل الإخباري- ربحت سيدة من ولاية كولورادو الأمريكية، مليون دولار في يانصيب مخصص لمن قاموا بتطعيم أنفسهم ضد فيروس كورونا.

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وكان حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، قد أعلن في يناير الماضي عن يانصيب سيتمكن من خلاله 5 من سكان الولاية الذين تم تطعيمهم من الفوز بمليون دولار. وستأتي قيمة الجوائز من الأموال الفيدرالية المخصصة للولاية لزيادة تغطية التطعيم.


وورد في الموقع الرسمي لحاكم الولاية، "أعلن الحاكم بوليس أيضا.. صاحب المليون دولار الخامس والأخير . هايدي راسل من مدينة أورورا، هي آخر ساكنة في كولورادو تفوز بمليون مقابل اللقاح".

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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