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الأحد، 09-04-2023 03:31 م

سيدة بريطانية تواجه لصوصًا حاولوا سرقة متجر عطرها - فيديو

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الوكيل الإخباري - في لقطات درامية، تعاملت سيدة أعمال مع لصوص كانوا يحاولون سرقة ما يقرب من 1000 جنيه إسترليني من العطور بمتجرها الفاخر.

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ووفقاً لصحيفة" ديلي ميل"، تظهر كاميرات المراقبة  رجلين يدخلان  محل عطور Fragrance House ببريطانيا في حوالي الساعة 3 مساءً يوم الثلاثاء الماضي ويتظاهران بالبدء في تصفح الرفوف - قبل البدء في تكديس المنتجات باهظة الثمن في الحقائب.

 

لكن دومونيك وودوارد ، 31 عامًا ، التي تدير متجر العطور مع والديها ، رصدت ما كان يحدث وأغلقت الباب بشجاعة بجسدها لمنعهم من الهروب.

لكم أحد الرجال دومونيك في ضلوعها لكن اللقطات تظهر أنها تواصل التعامل معهم. أخيرًا ، أسقط المحتالون الحقيبة التي تحتوي على ما قيمته 800 جنيه إسترليني من البضائع بداخلها ، لكنهم فروا بحوالي 200 جنيه إسترليني من المنتجات.

 


صدى البلد 

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