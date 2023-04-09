سيدة بريطانية تواجه لصوصًا حاولوا سرقة متجر عطرها - فيديو

الوكيل الإخباري - في لقطات درامية، تعاملت سيدة أعمال مع لصوص كانوا يحاولون سرقة ما يقرب من 1000 جنيه إسترليني من العطور بمتجرها الفاخر.

اضافة اعلان



ووفقاً لصحيفة" ديلي ميل"، تظهر كاميرات المراقبة رجلين يدخلان محل عطور Fragrance House ببريطانيا في حوالي الساعة 3 مساءً يوم الثلاثاء الماضي ويتظاهران بالبدء في تصفح الرفوف - قبل البدء في تكديس المنتجات باهظة الثمن في الحقائب.

لكن دومونيك وودوارد ، 31 عامًا ، التي تدير متجر العطور مع والديها ، رصدت ما كان يحدث وأغلقت الباب بشجاعة بجسدها لمنعهم من الهروب.



لكم أحد الرجال دومونيك في ضلوعها لكن اللقطات تظهر أنها تواصل التعامل معهم. أخيرًا ، أسقط المحتالون الحقيبة التي تحتوي على ما قيمته 800 جنيه إسترليني من البضائع بداخلها ، لكنهم فروا بحوالي 200 جنيه إسترليني من المنتجات.





صدى البلد

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة