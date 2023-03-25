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السبت، 25-03-2023 10:40 ص

بطريقة لا تخطر على بال...شاهد امرأة تسرق حزام ذهب من محل مجوهرات في اليمن

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الوكيل الإخباري - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، لامرأة تغفل البائع وتسرق حزام من الذهب من داخل أحد محلات بيع المجوهرات في صنعاء باليمن.

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وأوضح المقطع، المرأة المنتقبة، برفقة زوجها، وهي تطلب من البائع أن يستعرض لها عدد من المشغولات الذهبية، وعندما رأت حزام الذهب وضعته على، خصرها، ثم أعادته مرة أخرى.

 

وأبان المقطع، المرأة وهي تطلب من البائع أن يستعرض لها بعض القطع الذهبية الأخرى بهدف تشتيته، وفي أثناء ذلك، أدخلت المنتقبة العلبة التي بها حزام الذهب داخل حقيبتها وأخرجت علبة أخرى مشابهة، دون أن ينتبه البائع.


وأظهر المقطع، مغادرة الزوجين، محل بيع المجوهرات، في نفس اللحظة التي اكتشف فيها البائع لعدم وجود الحزام داخل علبته، الأمر الذي استوجب استدعائهما، وبسؤالهما عن العقد أنكرا رؤيته، إلا أن شابا آخر ظهر في المقطع وهو يشير إلى حقيبتها وعند تفتيشها اكتشفوا الحزام المسروق داخله.

 

 

 

 

 

المرصد

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