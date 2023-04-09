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الأحد، 09-04-2023 09:48 ص

أمريكا.. لصوص يسرقون أجهزة من متجر آبل بقيمة 500 ألف دولار

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الوكيل الإخباري - تعرض متجر "آبل" للسرقة بطريقة غريبة في ولاية واشنطن الأمريكية.

وسرق اللصوص أكثر من 400 قطعة تبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 500 ألف دولار من متجر آبل، عن طريق حفرة حفروها في جدار حمام أحد المحلات المجاورة المتخصص في بيع آلات القهوة. 

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وقال صاحب متجر آلات القهوة: "أنا مندهش لأننا كنا الوسيلة التي مكنت العصابة من الوصول إلى متجر آبل ".


وأوضح مارين مكاي، مدير الاتصالات في قسم شرطة المنطقة، في بيان، أن إجمالي ماتمت سرقته يقدر بحوالي 500000 دولار أمريكي من البضائع وهي أجهزة هواتف وساعات ذكية.


وأضاف أن الجريمة تبدو وكأنها عملية منظمة ومعقدة، حتى الآن، ولم يتم العثور على بصمات، لكن المحققين يحققون حاليا في كل ما يتوفر من معلومات".

 

البيان 

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