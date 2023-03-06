سيدني تستعد لأشد أيامها حرارة منذ أكثر من عامين

الوكيل الإخباري - سجلت مناطق بشرق أستراليا، بما في ذلك سيدني، أكثر الأيام ارتفاعا في درجات الحرارة منذ أكثر من عامين اليوم الاثنين مع تجاوز درجة الحرارة 40 درجة مئوية مما يزيد من مخاطر اشتعال حرائق غابات.



ويعمل رجال الإطفاء على احتواء ما يقرب من 40 حريقا في أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز التي يعيش فيها ثلث الأستراليين مع وجود أطقم على الأرض مدعومة بطائرات.

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وتم إغلاق 33 مدرسة عامة، معظمها في المناطق الداخلية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة.



وقالت أنجيلا بورفورد المسؤولة بهيئة الإطفاء في نيو ساوث ويلز لهيئة الإذاعة الأسترالية" إذا شب حريق فسيظل مشتعلا في ظل هذه الظروف الصعبة وسيكون من الأصعب على رجال الإطفاء إخماده".

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