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الإثنين، 10-05-2021 03:19 م

شابة إيطالية تتلقى عن طريق الخطأ 6 جرعات من لقاح كورونا

ج


الوكيل الإخباري - تلقت شابة إيطالية ست جرعات من لقاح فايزر/ بايونتيك المضاد لفيروس كورونا عن طريق الخطأ الأحد ووضعت تحت المراقبة في مستشفى في توسكانا بوسط إيطاليا لكنها بصحة جيدة، كما أفادت وكالة الأنباء الإيطالية (اجي).

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فقد ارتكبت الممرضة التي كانت تعطيها اللقاح خطأ، وبدلا من حقن جرعة واحدة للشابة البالغة من العمر 23 عاما، حقنت القارورة بكاملها، أي ما يعادل ست جرعات، وفقا للمصدر نفسه.


ووفقا لوكالة الأنباء الإيطالية، فإن تجربة لقاح فايزر/ بايونتيك فيما يتعلق بجرعة زائدة محتملة، توقفت عند أربع جرعات محقونة في الوقت نفسه، وبالتالي من غير المعروف ما هي تداعيات ست جرعات.


وتم الإبلاغ في السابق عن جرعات زائدة من لقاح فايزر/ بايونتيك في الولايات المتحدة وأستراليا وألمانيا.

 

البيان


 




 

 


 

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