الخميس 06-05-2021
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الخميس، 06-05-2021 11:19 ص

اليابان: أكبر معمّرة في العالم تنسحب من مسيرة الشعلة الأولمبية

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الوكيل الإخباري- أكد مسؤول في دار لرعاية المسنين في اليابان أن كاني تاناكا البالغة من العمر 118 عاماً، قررت عدم المشاركة في مسيرة شعلة أولمبياد طوكيو 2020، بسبب مخاوف من وباء كورونا.

أضاف المسؤول أن تاناكا، التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، كانت من المشاركين المفترضين في المسيرة في فوكوكا، بجنوب اليابان، والتي ستبدأ يوم 11 أيار المقبل، وفقاً لرويترز.

وتابع:”تلقينا رسالة بالبريد الإلكتروني من أسرتها، تقول إنها ترغب في الانسحاب من مسيرة الشعلة، لأنها وأسرتها يشعرون بالقلق من انتشار الفيروس في دار المسنين”.

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المصدر: لبنان24


 




 

 


 

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