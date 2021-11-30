شاب من غواتيمالا يقطع 1641 كيلو متراً في مستودع عجلات الطائرة

الوكيل الإخباري - خاطر شاب من غواتيمالا بحياته من أجل الوصول لأمريكا، حيث قام الشاب البالغ من العمر 26 عاماً بالاختباء بغرفة عجلات الطائرة التابعة لشركة American Airlines، والتي كانت متجهة من غواتيمالا نحو ميامي.





اضافة اعلان

وتفاجأ العاملون في المطار بخروج الشاب الذي لم تُكشف هويته من غرفة عجلات طائرة بوينغ 737، وقالوا إنّ الشاب ظل في الغرفة لمدة ساعتين و6 دقائق قطعت الطائرة خلالها 1641 كيلو متراً، وحلّقت على ارتفاعات مختلفة وصلت أقصاها إلى 33 ألف قدم.



وأشاروا إلى أن الشاب خرج من الحجرة وسار لعدة خطوات قبل أن يجلس على الأرض، وسط دهشة عمال المطار الذي استغربوا نجاته من الموت تجمّداً.



يُذكر أنّ مسؤولي الجمارك وحماية الحدود قاموا باحتجاز الشاب الذي خضع لتقييم طبي في مستشفى قريب من المطار، ومن المتوقع أن يتم ترحيله لبلاده مجدداً.

المصدر - 218