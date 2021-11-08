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الإثنين، 08-11-2021 10:58 ص

شاهد ...لهذا يتأخر وصول الحقائب في المطار

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الوكيل الإخباري - "مشكلة" ليست بغريبة أو جديدة يواجهها العديد من المسافرين جواً قد "تعكر" مزاجهم في بعض الأحيان، خاصة إن كان الشخص مسافراً بهدف السياحة والاستجمام.

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فهذه المشكلة التي لا مفر منها عادة تكمن في تأخر استلام الحقائب ما يضطر المسافرين لتكبد عناء الانتظار.

فما الذي يحصل ولماذا هذا التأخير؟

لعل الإجابة البسيطة على هذا السؤال تكمن بديهياً في عدد الحقائب وطريقة وضعها في الطائرة.

إلا أن فيديو بسيط، تداوله مؤخراً ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وثق كيف يتم وضع الحقائب داخل الطائرات عامة، ولماذا تستغرق كل هذا الوقت.

وأظهر المقطع المصور الذي انتشر بشكل واسع بعد أن شاركه أحد المستخدمين على "ريديت" بحسب ما أفادت صحيفة "إنديا تايمز"، كيف يقوم الموظف المسؤول بتحميل الحقائب على الطائرة بالترتيب، أي من وصل أولاً وسلم حقائبه، يتم وضعها في الأسفل، فيستلمها بالتالي في الآخر، وهكذا دواليك.

 

 

فيما توالت التعليقات على الفيديو حيث قال بعضهم "أجل مقولة اشحن عفشك آخر واحد تستلم أول واحد طلعت صحيحة"، و"من تجارب شخصية.. صحيحة".

يذكر أن العديد من الفيديوهات حول الحقائب وطريقة تسليمها كانت انتشرت في السنوات الماضية. إلا أن أبرزها كان ما نشره قبل حوالي سنتين مدون السفر الشهير جيب بروكس، على يوتيوب موضحاً أن لكل حقيبة "كود خاص" تتم قراءته عن طريق ماسح RFID، عبر مرورها على حزام النقل، ما يسمح لموظفي شركات الطيران بمراقبة حركتها وإعادة توجيهها بسرعة إلى طائرة أخرى في حالة حدوث أي خطأ.

 

المصدر - لبنان 24 

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