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الثلاثاء، 12-01-2021 04:48 م

شاب يقفز في بحيرة متجمدة لإنقاذ كلب من موت وشيك في انجلترا.. فيديو

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الوكيل الإخباري _ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد لحظة تدخل رجل يدعى "دارسي بيل" ويـبلغ من العمر 31 عاما ، من أجل إنقاذ حياة كلب كان عالقًا في بحيرة متجمدة ويصارع الموت، وذلك بعد أن انتبه إليه أثناء ممارسته الرياضة .

وعلى الرغم من البرودة القارسة إلا أن بيل قفز في البحيرة وشوهد وقد كان يصارع من أجل تكسير الجليد الذي يغطي سطح المياه محاولًا الوصول إلى الكلب الذي من الواضح أنه كان عالقًا وسط الجليد وغير قادر على الحراك.

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وقد تمكن بعد محاولات عدة من الوصول إليه؛ وأمسك "بيل" في أعقاب ذلك بالكلب وشرع في دفعه حتى وصل به إلى حافة البحيرة، حيث أعاده لمالكيه وسط تصفيق عدد من المارة الذين تجمعوا لمشاهدة هذه الواقعة التي حدثت في متنزه "بونتفراكت" بمقاطعة "ويست يوركشير" في إنجلترا.

وفور خروج "بيل" من البحيرة المتجمدة قدم له أحد أصدقائه سترة لتدفئته ومضى هو في طريقه.


المصدر : صدى البلد 


 




 

 


 

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