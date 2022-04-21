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الخميس، 21-04-2022 12:03 م

شاهد..أغلى غرفة فندق بالعالم في مكة المكرمة وهذا سعرها

مكة-المكرمة-scaled


الوكيل الإخباري - كشف موقع "سليب سيكر"، عن قائمته لأفخم وأغلى الغرف الفندقية بالعالم، والتي تصدرها جناح فندق بمكة المكرمة بسعر 15 ألف جنيه إسترليني، أي ما يعادل أكثر من 74 ألف ريال لليلة الواحدة.

ويضم الجناح الملكي غرفتي نوم بإطلالة بانورامية على الكعبة المشرفة للاستمتاع بالأجواء الإيمانية المميزة.

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ويحتوي الفندق على أجنحة كاملة بإطلالة ساحرة على المسجد الحرام والكعبة، ويقع الفندق بجوار المسجد الحرام مباشرة، ويوفر وصولاً سهلاً لبوابة الملك عبدالعزيز والمدخل الرئيس للمسجد.

 

 





البيان

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