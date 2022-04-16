صورة مؤثرة في المسجد الحرام تخطف الأنظار.. وصاحبتها تكشف سرها

الوكيل الإخباري - جذبت صورة التقطت داخل المسجد الحرام لرجل وامرأة يؤديان مناسك العمرة، آلاف الإعجابات بعدما انتشرت كالنار في الهشيم خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

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وبدت في الصورة فتاة تتفيأ ظل رجل، قيل إنه زوجها، لتعود وتوضح السيدة أنه شقيقها.



فعقب الضجة التي أثارتها تلك الصورة الملفتة، خرجت الفتاة صاحبتها، وهي خبيرة تغذية تدعى عبير النجار، فلسطينية تقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، عن صمتها لتوضح أنها كانت في رحلة قصيرة إلى السعودية لأداء مناسك العمرة.



وكشفت عبر حسابها في إنستغرام، أنها ممتنة لهذه الأصداء الإيجابية التي حصدتها صورتها مع شقيقها، وما تبعها من تعليقات جميلة وكلمات رقيقة كتبت عنها.

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