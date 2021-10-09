شاهد ...إعلامي يصرّ على إكمال النشرة الإخبارية أثناء زلزال في اليابان

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي إعلامياً يابانياً يذيع النشرة الإخبارية أثناء وقوع الزلزال الأخير الذي هزَّ طوكيو أمس.



وكان المذيع وزميلاه قد فوجئوا أثناء البث المباشر بحدوث زلزال بسيط، ما أثار حالة من الذعر والقلق على وجوههم.

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لكنَّ أحد المذيعين تجاهل الزلزال وأصرَّ على تقديم تفاصيل النشرة وإكمالها بثبات انفعالي مدهش.



يُذكر أن زلزال اليابان الأخير كان قد تسبب في خروج قطار عن مساره، ما أدى إلى إصابة ما لا يقل عن 3 أشخاص.



وسُجِّلت حالة وفاة ضمن أحداث الدمار، وانقطع التيار الكهربائي عن نحو 250 منزلاً في بعض المناطق.

المصدر - البيان