الثلاثاء 12-04-2022
الوكيل الاخباري

هام من التعليم العالي حول طلبات التجسير

العيسوي ينقل تعازي نائب الملك إلى عشيرة أبو دلبوح

الديوان الملكي: العملية الجراحية للملك تكللت بالنجاح

ولي العهد يزور إدارة البحث الجنائي

الأوبئة: 85% من إدخالات المستشفيات لإصابات كورونا تعود لمتحور أوميكرون

فرار أكثر من 4.6 مليون أوكراني بسبب الحرب

الأمانة: إزالة 779 بسطة عشوائية منذ بداية رمضان

سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

342 ألف رأس من المواشي رودت إلى العقبة في 3 أشهر

ميتا تجرب تحقيق الأموال في ميتافيرس

الثلاثاء، 12-04-2022 03:53 م

شاهد.. الأبقار الدنماركية تقفز فرحا لذهابها إلى الهواء الطلق بعد فترة الشتاء

ابقار


الوكيل الإخباري - بعد قضاء شتاء طويل داخل الإسطبل، سمح المزارعون الدنماركيون الذين ينشطون في مجال الفلاحة العضوية (البيولوجية) لأبقارهم بالخروج من إسطبلاتهم والركض في الحقول العشبية.

وتعدّ هذه المرة الأولى منذ عام العام 2019، التي تشهد تجمع 136 ألف شخص من جمهور ما بعد كوفيد من جميع أنحاء الدنمارك في هذا "الحدث الوطني" للاحتفال بإطلاق ماشية الألبان العضوية من الحظائر الشتوية.

وقد شاهد الكبار والأطفال المتحمسون الأبقار وهي تتجول بحماس في الحقول في حدث مثير للغاية لدرجة أن الأبقار كانت تركض وتقفز وترقص بفرح. هذا الحدث مهم بشكل خاص للأطفال ليروا مدى سعادة الأبقار عندما توضع في الحقول المفتوحة.

سفيند بروديرسن والذي ينشط في مجال الزراعة العضوية قال: "للبقرة العديد من المشاعر، ويمكن أن تشعر بالحماس مثلنا تماما. إنها تعلم جيدًا أنه عندما يحل الربيع وتصبح الأيام أطول، يمكنها سماع أعمدة السياج وهي تطرق، فهي تعلم أن الوقت قد حان لترك العشب الطازج".

أما شارلوت ويسترغارد التي جاءت لرؤية الأبقار فأوضحت أن ما شاهدته تجربة كبيرة وأن رؤية الأبقار وهي تقفز مثيرة للأطفال والكبار، فمن الجيد رؤية مدى سعادة الأبقار.

ماريوس فيلهلمسن، وهو طالب قال: "هذه فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في العمر لرؤية ما يشبه البقرة، وكيف يتم السماح لهم بالخروج عشية عيد الميلاد".

وأكد سفيند برودرسن: "كان جميع الأطفال يهتفون ويبتسمون ويفكرون في مدى روعة ترك الأبقار في الحقول العشبية. أعتقد أن لدينا دعمًا كبيرًا للسماح للأبقار بالخروج كل عام ".

اضافة اعلان

 

 

 

العالم الان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
6207cfba42360430f46fb5a1

شاهد..سرقة في وضح النهار بحيلة الطعام المنوم في الهند

888

دقق النظر.. ما تراه أولاً بالصورة يكشف كيف تتخذ قراراتك!

408163

اكتشاف 3 مقابر ملكية في الصين

image

يحدث مرة واحدة كل 200 مليون ولادة سيدة تضع 3 توائم متطابقين في بريطانيا

c2f55555f178b8023b8f9e8b

فيكتوريا..يحتال على شركة إنتاج أفلام بـ 600 ألف دولار لشراء ذهب

مرجان

علماء يكتشفون وجود صلة وراثية غريبة بين البشر وشقائق النعمان

أخبار متعلقة
shutterstock_1321028993-730x438

لماذا تتجعد أوراق النباتات عندما تبرد؟