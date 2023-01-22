شاهد انتشار الأفاعي بأماكن متفرقة في السعودية

الوكيل الإخباري - انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقاطع فيديو، ثوثق العثور على عدد كبير من الأفاعي، بأماكن متفرقة في شمال الصفيري وبراري حفر الباطن.



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وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي والصفحات الإخبارية مقاطع فيديو تظهر لحظة هروب الأفاعي، ودخولها للجحور تحت الأرض، فور رؤيتها أشخاص، في مناطق متعددة، بينما تم قتل عدد منها.





وعلى حسابه في "تويتر"، نشر تركي الوايلي المختص بنشر أخبار الطقس والتنبؤات والظواهر الطبيعية مقاطع فيديو وصور للأفاعي، معلقا عليها بالقول: "منذ يوم الجمعة تم العثور على عدد كبير من الأفاعي بأماكن متفرقة من شمال الصفيري وبراري حفر الباطن".

منذ امس الجمعة وحتى اليوم السبت الموافق 20-21/ يناير 2023 م تم العثور على عدد كبير من الافاعي بأماكن متفرقة من شمال الصفيري وبراري #حفرالباطن يرجى من المتنزهين والباحثين عن الفقع توخي الحيطة والحذر ومراقبة الاطفال من خطر الافاعي بعضها سامة وبعضها غير سامة لكن الحذر مطلوب pic.twitter.com/dNJyLEHiKc January 21, 2023

روسيا اليوم