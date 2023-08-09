شاهد انجراف جبل جليدي عملاق إلى شواطئ جزيرة نيوفاوندلاند الكندية

الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي 'يوتيوب' لحظة انجراف جبل جليدي عملاق إلى شواطئ جزيرة نيوفاوندلاند الكندية، في حدث وصف بالغريب، الأمر الذي أثار بحرا من التساؤلات على وسائل التواصل الاجتماعي.

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وأظهرت المشاهد التي تم تداولها بشكل واسع على صفحات وسائل التواصل الاجتماعي الجبل الجليدي الضخم يقترب من البر الرئيسي الكندي.



وفقًا للتقارير، تتمتع نيوفاوندلاند بمكان جيد لمشاهدة الجبال الجليدية، خصوصا المنطقة المعروفة باسم “Iceberg Alley” الواقعة في مجرى مائي حيث تتسبب التيارات المحيطية في انجراف كتل الجليد قبالة سواحل نيوفاوندلاند.

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