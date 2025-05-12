يستعينون بالدمى.. هكذا يتحايل سائقون على القانون في أميركا - صورة

في الحادثة الأولى، صباح 29 أبريل على الطريق السريع رقم 5، لاحظ أحد أفراد الدورية أن "الراكبة" بجوار السائق لم تكن سوى دمية ترتدي شعراً مستعاراً بنياً وقميصاً منقوشاً، بحسب ما كشفه المتحدث باسم الدورية، الضابط ريك جونسون.
أما في الحادثة الثانية، التي وقعت في 1 مايو، فقُبض على سائق آخر كان يقود بسرعة 92 ميلاً/الساعة في منطقة لا تتجاوز سرعتها 60 ميلاً، واضعًا دمية في المقعد الخلفي ترتدي سترة نيون وقبعة بيسبول.
وأوضح جونسون أن الغرامة الأساسية لمخالفة استخدام مسار HOV في ولاية واشنطن تبلغ 186 دولاراً، لكنها قد تزداد بشكل كبير عند استخدام وسائل خداع متعمدة مثل الدمى، كما يتم إبلاغ شركات التأمين بهذه المخالفات، ما يضاعف العقوبات المالية.
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