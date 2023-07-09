شاهد 'بدعة' جديدة تجتاح مواقع التواصل.. ضحاياها كسروا أعناقهم في أمريكا

الوكيل الإخباري - مع كل يوم تطالعنا مواقع التواصل الاجتماعي بـ"بدع" جديدة قاتلة، يتبعها الكثير من "المهووسين"، بغية حصد المزيد من المتابعين لكنها للأسف تودي بحياتهم.





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وآخر هذه "الترندات" تحدي القفز من القارب وهو يسير بسرعة، والذي أودى حتى الآن بأربعة ضحايا "كسروا أعناقهم".



فقد انتشر تحدي القفز على القارب عبر منصة "تيك توك"، حيث يمكن مشاهدة الشبان والفتيات وهم يقفزون من مؤخرة السفن أثناء تحركهم بسرعة عالية وتسببت الأمر في أربع حالات وفاة في ألاباما الأميركية.

لتحدي، الذي تم تعميمه على "تيك توك"، ينطوي على مشاركة الأفراد في أنشطة مائية خطيرة.



وأولئك المشاركون في التحدي ينطلقون من مؤخرة قارب إلى سلم ويقفزون بطريقة بهلوانية، بينما يستمر القارب في التحرك.



وحتى الآن، وبحسب المسؤولين في ولاية ألاباما فإن هذه "البدعة" الجديدة أودت بحياة أربعة أشخاص، بعد أن كسروا أعناقهم على الفور.



قال مسؤولون إنه في الأشهر الستة الماضية، كان عليهم التعامل مع أربع حالات غرق كان "من السهل تجنبها".

وقال جيم دينيس من فريق الإنقاذ تشايلدرسبرج لموقع "WPDE": "في الأشهر الستة الماضية، شهدنا أربع حالات غرق كان من السهل تجنبها".



الضحايا كانوا يقومون بتحدي "TikTok". يقفزون من مؤخرة قارب يسير بسرعة جنونية، لا يغوصون، يقفون على قدميهم أولاً وينحنون نوعًا ما ثم يقفزون في الماء.



يقول المنقذ: "الأربعة الذين استجبنا لهم عندما قفزوا من القارب، كسروا أعناقهم حرفياً، كما تعلمون، موت فوري".

ما يفعلونه "غباء"

تابع الكابتن دينيس: "أعتقد أن الناس إذا تم تصويرهم بالكاميرا، أعتقد أنهم على الأرجح يفعلون شيئًا غبيًا لأنهم يريدون التباهي أمام أصدقائهم على وسائل التواصل الاجتماعي".

قال إن إحدى الحوادث وقعت في فبراير عندما كان الضحية أبا مع أطفاله الثلاثة وزوجته وأحبائه الآخرين في القارب - مع تسجيل وفاته.



تُظهر لقطات "TikTok" مشاهد جنونية لأشخاص يرمون أنفسهم في المياه من مؤخرة القوارب سريعة الحركة.



يُعتقد أن أحد مقاطع الفيديو قد تم التقاطه في بحيرة نورمان بولاية نورث كارولينا، ويظهر خمسة أشخاص يقفزون ويتقلبون في الماء.



وأعرب مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي عن قلقهم بشأن مقاطع الفيديو، مستشهدين ببقية الوفيات المرتبطة بـ"حفلات الجنون".

وبعد الأخبار الواردة من ولاية ألاباما خلال الأيام الأخيرة، انتشرت لقطات كثيرة، نُشرت في الأصل في عام 2021 ، بتعليقات تحذر من الوفيات.



وعلق أحدهم قائلاً: "هذا خطير جدًا، وليس رائعًا".



ونشر آخر: "خطير جدا! أربعة أشخاص كسروا أعناقهم وماتوا من هذا.









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