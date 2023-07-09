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الأحد، 09-07-2023 11:17 ص

تحذير عاجل للسائقين.. هذه النصيحة من 'تيك توك '

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الوكيل الإخباري - حذر خبير في السيارات السائقين من اتباع نصيحة انتشرت بشكل كبير على تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك" بشأن إصلاح مكيف السيارة، قائلا إن الأمر قد ينتهي بأضرار مادية وبشرية.

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ومع ارتفاع درجات الحرارة في أنحاء العالم خلال فصل الصيف، وما يرافق ذلك من تزايد تكاليف المعيشة عالمية، أصبحت النصائح التي تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة "تيك توك" تحظى بشعبية كبيرة.


وفي هذا الإطار، انتشر على نطاق واسع فيديو على "تيك توك" يقول إنه يرشد السائقين لكيفية إصلاح المكيف في السيارة دون الحاجة للذهاب إلى المختص.

لكن خبير السيارات غراهام كونواي اعتبر أن هذه الطريقة يمكن أن تنتهي بشكل كارثي.

 

ودعا السائقين إلى جلب سياراتهم إلى الميكانيكيين المختصين عندما لا يعمل المكيف بشكل جيد .


وكان فيديو انتشر على "تيك توك" حقق أكثر من ربع مليون مشاهدة يقول ناشره إن اهتدى لطريقة تصلح المكيف بسهولة وهي عن طريقة إعادة الشحن، التي يمكن أن تصيب النظام بالشحن الزائد وفق الخبير.


وقال كونواي: "قطعا لا تحاول ذلك، فبدون الحديث مع خبير أنت لا تملك أدنى فكرة عن المشكلة في مكيفك في المقام الأول".


وأضاف أن مزيدا من الشحن من النظام يمكن أن يفضي إلى تلف كبير، والأهم من ذلك أنه قد يؤدي إلى التسمم والحروق.

 

 

سكاي نيوز 

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