شاهد.. ترمب يحتفل بزواج ابنته على ملياردير عربي قبيل إعلانه الهام المرتقب

الوكيل الإخباري - أقام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم السبت، حفل زواج ابنته تيفاني (29 عاما)، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو بولاية فلوريدا، قبل أيام قليلة من إعلان مرتقب "هام جدا"، بحسب تعبير الرئيس السابق.

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وينحدر العريس مايكل بولس، وهو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا.



تزوجت هي وبولس في نادي Mar-a-Lago الخاص بالعائلة، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا.

والعريس بولس كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترمب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.



وأشار تقرير "بيبول" إلى أن جميع أفراد عائلة ترمب حضروا الزفاف.

وتيفاني هي ابنة ترمب من زوجته الممثلة مابلز التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور وإريك وبارون.





أما عريسها، ابن اللبناني مسعد بولس الذي كان طفلاً حين هاجر مع عائلته في السبعينيات إلى الولايات المتحدة، فولد ونشأ بمدينة Lagos في نيجيريا، حيث تلقى علومه بمدرسة دولية للنخبة، وفقاً لما ذكرت عنه "العربية.نت" سابقاً، وبعدها انتقل إلى حيث أقام ودرس "التمويل الإداري والمخاطر" في جامعة University of London بالعاصمة البريطانية.













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