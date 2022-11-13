الأحد 13-11-2022
الوكيل الاخباري

شؤون الحرمين تعلن توفر وظائف في المسجد الحرام لموسم العمرة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية هنغارية للطلبة الأردنيين

الأمانة تنشر مسارات الباص السريع للخطين 3 و 8 - أسماء المناطق

صندوق النقد: التنافس الأميركي الصيني يهدد الاقتصاد العالمي

عضو الفيدرالي الأمريكي تفاجئ الأسواق بتصريحاتها حول رفع الفائدة

مقتل أردني أب لـ 6 أطفال في أمريكا - فيديو

هبوط شارع في إربد والبلدية توضح

بعد رفع الفائدة.. سعر الفائدة الرئيسي في الأردن يصل إلى 6% وإعادة الخصم 7%

مصرع زوجين فلسطينيين جراء حادث سير في أمريكا

مخزون الأردن من لقاحات كورونا يكفي حتى شباط المقبل

الأحد، 13-11-2022 12:11 م

شاهد.. ترمب يحتفل بزواج ابنته على ملياردير عربي قبيل إعلانه الهام المرتقب

عتعتعتعت


الوكيل الإخباري - أقام الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، يوم السبت، حفل زواج ابنته تيفاني (29 عاما)، في حفل حضره جميع أفراد العائلة في مارا لاغو بولاية فلوريدا، قبل أيام قليلة من إعلان مرتقب "هام جدا"، بحسب تعبير الرئيس السابق.

اضافة اعلان

 

وينحدر العريس مايكل بولس، وهو رجل أعمال لبناني أميركي (25 عاما)، من عائلة لبنانية ثرية لديها استثمارات في نيجيريا.


تزوجت هي وبولس في نادي Mar-a-Lago الخاص بالعائلة، مباشرة بعد مرور العاصفة الاستوائية نيكول عبر فلوريدا.

 

والعريس بولس كان قد تقدم لخطبة تيفاني أثناء وجود ترمب في البيت الأبيض قبل نحو عامين، وأهداها خاتما للزفاف قيمته 1.2 مليون دولار.


وأشار تقرير "بيبول" إلى أن جميع أفراد عائلة ترمب حضروا الزفاف.

 

وتيفاني هي ابنة ترمب من زوجته الممثلة مابلز التي تزوجها خلال السنوات 1993-1999. وتيفاني هي الأخت غير الشقيقة لإيفانكا، ودونالد جونيور وإريك وبارون.

أما عريسها، ابن اللبناني مسعد بولس الذي كان طفلاً حين هاجر مع عائلته في السبعينيات إلى الولايات المتحدة، فولد ونشأ بمدينة Lagos في نيجيريا، حيث تلقى علومه بمدرسة دولية للنخبة، وفقاً لما ذكرت عنه "العربية.نت" سابقاً، وبعدها انتقل إلى حيث أقام ودرس "التمويل الإداري والمخاطر" في جامعة University of London بالعاصمة البريطانية.

 


 

 



 

 

العربية

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة





 




 

 


 

إقرأ ايضا
image_750x_630f907c697c1

اشتعال النيران بعد تحطمها.. شاهد لحظة اصطدام طائرتين خلال عرض جوي بأمريكا

0_F33-Fp8Uq--hTiDm

في حادثة مفاجئة .. تحويل مسار طائرة أميركية لسبب خطير

197-113344-guinness-world-records-day-5

اليوم العالمي لموسوعة جينيس.. إماراتيان يحطمان الأرقام القياسية - صور

f5yvWwi15XOldTwjpmPuVNMRmV9bhPlGhFsGgrmw

بعد 50 عاما من اختطافها.. عائلة أمريكية تعثر على ابنتهم المفقودة - صورة

Doc-P-1010010-638038660673888191

حلازين عملاقة تجتاح غرب فنزويلا - فيديو

45116eef-79bc-4ab6-ae8d-68be71671f0e

بالفيديو.. سعودي في العقد الرابع من العمر يفقد بصره بعد نظره للشمس لهذا السبب