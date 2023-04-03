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الإثنين، 03-04-2023 01:13 م

شاهد رجل ينجو في اللحظة الأخيرة من إنفجار في محل بإسبانيا

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الوكيل الإخباري - تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مع مقطع فيديو متداول، أظهر انفجارا وقع في محل مخصص لغسل وتجفيف الملابس في مدينة لاكرونيا الإسبانية.

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وبين الفيديو، الذي وثقته الكاميرا الداخلية للمتجر، أن شخصا كان خارج من المحل، في حين تعمل بعض غسالات الملابس، وفجأة فتح باب أحد الغسالات، وانفجرت بشكل مفاجئ، وبقوة كبيرة، وتسببت في حريق وتهشيم واجهة المحل.

 

ونقلت حسابات عبر “تويتر”، أن سبب الانفجار هو وجود شاحن كهربائي متنقل بالخطأ، تسبب في هذا الانفجار.

 

 

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