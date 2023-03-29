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الأربعاء، 29-03-2023 09:16 ص

شاهد.. لحظات رعب عاشها ركاب طائرة قادمة من جدة إلى الكويت

وضع-التحطم-او-الدعامة-ليس-من-أجل-إبقاء-DNA-الركاب-عند-سقوط-الطائرة-فتبينوا


الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو لحظات رعب عاشها ركاب طائرة من مدينة جدة إلى الكويت، وذلك بسبب المطبات الهوائية التي تعرضت لها الطائرة خلال الرحلة لسوء الأحوال الجوية.

وأظهر الفيديو، أنه بينما كانت الصورة من الخارج توضح ما يجري من برق ورعد، تعالت أصوات الركاب داخل الطائرة خوفا ورعبا من تحطم الطائرة. وفي هذا الشأن قال الكابتن طيار عبدالله الغامدي :” لمطبات الهوائية مقلقه ولكن ليست خطيرة ، المشهد مطبات خفيفه ولكن ردة فعل الركاب تجعل الوضع بين الركاب متوتر ويدخلهم الخوف”.

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وأكد الغامدي أن المطبات الهوائية لا تضر الطائرة بأي شكل من الأشكال، مشدداً على أن الخوف وسواس يسيطر على الشخص ويصور له الأمر بالكارثي.

 

 

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