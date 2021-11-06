السبت 06-11-2021
الوكيل الاخباري

عاملوا أونروا: بداية التصعيد ضد إدارة الوكالة الاثنين المقبل

استطلاع الوكيل : 59% لم يفضلوا التوقيت الشتوي

مصدر ينفي إلغاء العمل بنظام التناوب في المدارس الحكومية

المحامين تتحرك ضد إلغاء حبس المدين

العيسوي يسلم مساكن لأسر عفيفة في الجفر والعقبة

خط مياه رئيسي مكسور في دير علا

1,876 مليار دولار عجز تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية

وزير التربية : الوزارة تشدد على تطبيق البروتوكولات الصحية

400 فرصة تدريبية خلال العام الحالي وفرتها وكالة الأنباء

الطاقة تطالب شركات الكهرباء بتقليل الأعطال وتقليص مدتها

السبت، 06-11-2021 01:54 م

شاهد ...سائق دليفري ينقذ كلبًا قبل أن يشنقه المصعد في الصين

618645944236042db907f70b


الوكيل الإخباري - أثار سائق دليفري في الصين إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ردة فعله السريعة التي أنقذت حياة كلب عالق داخل مصعد .

اضافة اعلان

 

وانتشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر الكلب يدخل إلى المصعد بمفرده لكن الأبواب أغلقت على سلاسله.

وعندما صعد المصعد إلى الطابق التالي، أصبح الكلب عالقًا في الهواء، وحين رأى السائق الكلب حمله على الفور وعانقه، ثم مضى في إزالة سلاسل الكلب من عنقه ليطلق سراحه.

 


وتمت إعادة الكلب لاحقًا إلى صاحبه من قبل حارس الأمن.

 

المصدر - لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
45

ناسا تؤجل مجدداً رحلة دراجون إلى محطة الفضاء الدولية

173156-1053238967

بيوت الطين في مدينة الرقة السورية-فيديو

c9d31d767f020ee0

فنان بريطاني يبدع بخيالات فنية عملاقة - صورة

buterfly6

الفراشات الملكية وصلت إلى كاليفورنيا

20211105140252232

العثور على رفات متزلج ألماني في الولايات المتحدة بعد 38 عاما من فقده

55-645x505-1

ضبط مزرعة تذبح الحمير والكلاب وتفرم لحمها في مصر- صور

أخبار متعلقة
haykal_3azmii

كشف ملابسات جريمة قتل غامضة جرت قبل 1300 عام في الصين

unnamed

شاهد...مشهد يحبس الأنفاس لطفلين يقفزان أعلى ناطحة سحاب في الصين

Great_Wall_of_China_July_2006

أخطر ممر زجاجي.. أعجوبة صينية على ارتفاع 300 متر - صور

resize

شاهد ...الصين تنجح فى إطلاق القمر الصناعي شيجيان-21

457eda5c5832ef85dfa71729b896e86037a8bd14

أطول مهمة صينية في الفضاء تختتم بعودة الرواد إلى الأرض