شاهد ...سائق دليفري ينقذ كلبًا قبل أن يشنقه المصعد في الصين

الوكيل الإخباري - أثار سائق دليفري في الصين إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي على ردة فعله السريعة التي أنقذت حياة كلب عالق داخل مصعد .

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وانتشر مقطع فيديو للواقعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وظهر الكلب يدخل إلى المصعد بمفرده لكن الأبواب أغلقت على سلاسله.



وعندما صعد المصعد إلى الطابق التالي، أصبح الكلب عالقًا في الهواء، وحين رأى السائق الكلب حمله على الفور وعانقه، ثم مضى في إزالة سلاسل الكلب من عنقه ليطلق سراحه.



وتمت إعادة الكلب لاحقًا إلى صاحبه من قبل حارس الأمن.





المصدر - لبنان 24