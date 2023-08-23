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الأربعاء، 23-08-2023 01:06 م

شاهد سماء كندا تتحول إلى اللون الأحمر

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الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” مقطع فيديو يرصد من خلاله تحول سماء مدينة كندية إلى اللون الأحمر بسبب حرائق الغابات بكندا.

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وأمرت السلطات الكندية، سكان مدينة يلونايف، واحدة من أكبر مدن شمال كندا، بالفرار وسط تحذيرات من أن حرائق الغابات الهائجة يمكن أن تصل إليها بحلول نهاية الأسبوع.


وتظهر المشاهد بتحول سماء المنطقة إلى اللون الأحمر وسط تلوث الهواء بالدخان الكثيف، وانبعاثات الحريق، حيث كانت حرائق الغابات، حتى مساء يوم الأربعاء الماضي، على بُعد 17 كيلومترا (11 ميلا) من العاصمة الإقليمية.

 

 

 

 

هتون 

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