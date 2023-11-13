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الإثنين، 13-11-2023 10:38 ص

شاهد شاب سعودي ينقذ عائلة كاملة من الاحتراق

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الوكيل الإخباري - أثارت شجاعة شاب سعودي إعجاب السعوديين، بعد أن استطاع اقتحام منزل بقوة وإخراج أطفال كانوا عالقين داخل المنزل وسط النيران الملتهبة والأدخنة المتصاعدة.

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و ظهر الشاب البطل "معيض محمد آل معجبة اليامي" في مقطع فيديو وهو يكسر الباب ويدخل للمنزل بقوة ليخرج من وسط الدخان ومعه أطفال صغار، وبعد العمليات التي قام بها، تعرض لحالة من الاختناق ويرقد حالياً بالمستشفى وسط استقرار لحالته الصحية.

وعلق السعوديون بكلمات الشكر والثناء مرددين "بيض الله وجهك"، وقال مغرد آخر: ما شاء الله.. الله يعطيه الصحة والعافية ويقومه بالسلامة، ما قام فيه فهو شجاعة ومروءة وفزعة الشاب السعودي.

 

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