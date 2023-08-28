شاهد شاب ينقذ فتاة في اللحظات الأخيرة قبل انتحارها أمام القطار في بلجيكا

الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة قيام شاب جزائري مقيم في بلجيكا، بإنقاذ فتاة قبل لحظات من انتحارها.

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ورصد مقطع الفيديو، الشاب الجزائري وهو يركض نحو فتاة كانت واقفة في مسار القطار بإنتظار أن يدهسها، بالعاصمة البلجيكية “بروكسل” حيث قام الشاب بحمل الفتاة بسرعة بين ذراعيه وقفز بها إلى الرصيف قبل وصول القطار بلحظات، حسبما أوضح مقطع الفيديو.



ودخلت الفتاة في نوبة بكاء على الرصيف بعد إنقاذها من الانتحار تحت عجلات القطار، وقام الشاب الجزائري بتهدئتها.

هتون