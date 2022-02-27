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الأحد، 27-02-2022 11:44 ص

شاهد..عراقي يدخل موسوعة غينيس بحمله 18 بيضة

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الوكيل الإخباري - استطاع شاب عراقي دخول موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، من خلال حمله 18 بيضة على أصابع يد واحدة.

وقال إبراهيم صادق الذي قام بمحاولته الناجحة في مدينة الناصرية، للوكالة إنه "أصبح مهتماً بشدة بمهارات التوازن بعدما شاهد مقطع فيديو لرجل يكدس الصخور فوق بعضها البعض".

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وأشار صادق إلى أن "مشاهدة ذلك كان أمراً رائعاً بالنسبة له، حيث "بدأ في موازنة الأشياء واكتشف أنه ماهر في ذلك، وبعد فترة، أصبح أسرع في موازنة الأشياء مقارنة بالأشخاص الذين شاهدهم على الإنترنت".

 

 

العين الاخبارية 

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