شاهد فتاة سعودية توثق تصادم مروع لمركبتين .. ومفاجأة في النهاية

الوكيل الإخباري- شهدت فتاة حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق عام، وقد قررت توثيق الموقف عبر تصوير فيديو بينما كانت تقود سيارتها في السعودية .

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وفي الفيديو، يظهر اللحظات التي كانت تستعرض فيها الشارع وتستمتع بالموسيقى قبل أن يحدث الحادث المفاجئ. وعندما اقتربت من مكان الحادث، لم تتمكن من تفادي الاصطدام بسيارة أخرى.

المرصد