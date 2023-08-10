الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 10:55 ص

شاهد فتاة سعودية توثق تصادم مروع لمركبتين .. ومفاجأة في النهاية

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الوكيل الإخباري- شهدت فتاة حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق عام، وقد قررت توثيق الموقف عبر تصوير فيديو بينما كانت تقود سيارتها في السعودية .

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وفي الفيديو، يظهر اللحظات التي كانت تستعرض فيها الشارع وتستمتع بالموسيقى قبل أن يحدث الحادث المفاجئ. وعندما اقتربت من مكان الحادث، لم تتمكن من تفادي الاصطدام بسيارة أخرى.

 

 

المرصد 

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