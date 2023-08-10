شاهد فتاة سعودية توثق تصادم مروع لمركبتين .. ومفاجأة في النهاية

الوكيل الإخباري- شهدت فتاة حادث تصادم مروع بين سيارتين على طريق عام، وقد قررت توثيق الموقف عبر تصوير فيديو بينما كانت تقود سيارتها في السعودية .
وفي الفيديو، يظهر اللحظات التي كانت تستعرض فيها الشارع وتستمتع بالموسيقى قبل أن يحدث الحادث المفاجئ. وعندما اقتربت من مكان الحادث، لم تتمكن من تفادي الاصطدام بسيارة أخرى.
فتاة توثق حادث مروري حصل لها 😨💔! pic.twitter.com/ZxExne45Kr— Gorgeous (@gorgeous4ew) August 9, 2023
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