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الأربعاء، 19-07-2023 10:24 ص

فيديو مروع.. قطار يصطدم بشاحنة في اندونيسيا

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الوكيل الإخباري - اصطدم قطار ركاب بشاحنة في أندونيسيا في حادث مروع.

وقالت وسائل إعلام إندونيسية مساء يوم الثلاثاء إن قطارا اصطدم بشاحنة عند تقاطع على مستوى شارع مادوكورو رايا بمنطقة غرب سيمارانغ في جاوة الوسطى.

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وأكدت وسائل الإعلام أن الحادث لم يسفر عن سقوط قتلى، وتم الإبلاغ عن إصابة أحد الركاب فقط بعد أن قفز من العربة أثناء الحدث.


وذكر أحد ركاب القطار ويدعى سوهاريونو (35 عاما) أن الحادث وقع يوم الثلاثاء حوالي الساعة 19:20.


ونتيجة للحادث، سقط الجزء الأمامي من الشاحنة في القناة الغربية والواقعة بالقرب من مسار السكة الحديد، فيما يزال الجزء الخلفي من الشاحنة يغلق السكة الحديد جنبا إلى جنب مع جسم القطار. 


وتسببت هذه الحالة في تعطيل حركة المرور في مكان الحادث .


وصرح رئيس منتجع شرطة مدينة سيمارانغ، المفوض إروان أنور، بأن فريقه لا يزال يحاول تحريك الشاحنة التي تسد مسارات السكك الحديدية.


وقال بناء على المعلومات الأولية، تعطلت الشاحنة أثناء عبورها خط السكة الحديد ولم تستطع العبور، مؤكدا أن سائق الشاحنة ومرافقه نزلا وطلبا المساعدة من حارس العبور لكنهما فشلا في تحريك الشاحنة.

 

 

البيان 

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