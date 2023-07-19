الأربعاء 19-07-2023
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الأربعاء، 19-07-2023 11:59 ص

مشهد يحبس الأنفاس لشاب تعرض لحادث نتيجة الاستعراض بدراجة نارية في السعودية

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الوكيل الإخباري - في مشهد يحبس الأنفاس عرض شاب متهور حياته للخطر نتيجة الاستعراض أثناء قيادة دراجة نارية على طريق سريع.

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وظهر الشاب وهو يقود دراجته النارية بسرعة كبيرة جداً بينما كان يستعرض مهاراته إلا أن ذلك الاستعراض أودى به لحادث ولحسن حظ الشاب أنه لم يصبه أذى جراء الحادث.

تشكل الدراجات النارية مصدر خطر بسبب ما يقوم به بعض الشباب من استعراض بالدرجات، فهذه مشكلة كبيرة تؤرق الجميع لما يخلف عنها من حوادث وكوارث مأساوية.

 

 

 

 

صدى 

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