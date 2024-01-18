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الخميس، 18-01-2024 11:16 ص

شاهد فيديو صادم متداول لطفلين محبوسين في قفص بحديقة عامة بالعراق

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الوكيل الإخباري - ألقت السلطات الأمنية العراقية القبض على أمّ حبست طفليها في قفص بحديقة عامة مجاورة لجسر الجادرية وسط العاصمة بغداد.

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وقالت شرطة الكرخ إنه بعد تلقي بلاغات من المواطنين العراقيين ، تم إنقاذ الصغيرين بأمر قضائي عراقي ، وتحويلهما إلى مركز رعاية.

 

ونشرت الشرطة العراقية مقطع فيديو على صفحتها في مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، يظهر عملية إنقاذ الطفلين الذين كانا في حالة رثة داخل قفص حديدي.


وأثارت الحادثة حالة من الغضب والاستهجان في صفوف العراقيين، الذين صدموا من تصرف الأم، حيث يبدو أن الطفلين ظلا لمدة يومين كاملين داخل القفص في الحديقة قبل أن يتم إنقاذهما.

 

 

 

روسيا اليوم 

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