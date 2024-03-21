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الخميس، 21-03-2024 11:47 ص

شاهد فيل يهاجم حافلة سياح في جنوب افريقيا

فيل


الوكيل الإخباري - حاول فيل غاضب رفع حافلة مليئة بالسياح بأنيابه قبل أن يضربها بقوة على الأرض ليس مرة واحدة بل مرتين، في لحظات مرعبة تم تصويرها من قبل أحد الأشخاص.

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ومن الفيديو يمكن سماع بكاء الركاب بينما يصرخ السائق بصوت عالي في حديقة بيلانيسبيرج الوطنية بالقرب من جوهانسبرج بجنوب إفريقيا ليبتعد عن السيارة.


لكن على الرغم من صراخ المرشد السياحي بصوت على الحيوان قائلا: "تحرك، تحرك" بينما كان يضرب جانب شاحنته المفتوحة، لم يتم ردع الفيل، وداس بقدميه على السياح الذين كانوا يأملون في الشروع في جولة السفاري الخاصة بهم.

 

 

روسيا اليوم 


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