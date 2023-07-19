شاهد قضاعة بحرية تهاجم راكب أمواج في أمريكا

الوكيل الإخباري - تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي “يوتيوب” مقطع فيديو يرصد من خلاله لحظة هجوم قضاعة بحرية لراكب أمواج قبالة مدينة سانتا كروز، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

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في لقطات فيديو تم تصويرها بواسطة أحد السائحين على شاطئ المدينة، ظهر الحيوان البحري وهو يعض لوح ركوب الأمواج قبل أن يحاول مهاجمة راكب الأمواج، الذي تمكن من النجاة والابتعاد عن القضاعة.



وصرحت السلطات في تعليق على مجريات الحادثة، أنها المرة الرابعة التي يتصرف فيها هذا الكائن بعدوانية مع شخص ما، وأنها تسعى لأسر القضاعة البحرية لنقلها إلى مكان آخر.

الهتون

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