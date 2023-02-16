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الخميس، 16-02-2023 11:27 ص

شاهد لحظة انزلاق ثعبان ضخم من سقف أحد المنازل في ماليزيا

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، مشهدًا مرعبًا لثعبان ضخم جدًا، انزلق من سقف أحد المنازل في ماليزيا. 

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ووفقًا لوسائل إعلام محلية، فإن الثعبان الضخم كان يأخذ سقف المنزل كمخبأ له، الأمر الذي أصابهم بالرعب الشديد.

وبحسب الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أثار ثعبان في سقف منزل بماليزيا حالة من الرعب والفزع، وخاصة أن الثعبان ضخم جدًا، وكان يشارك إحدى الأسر الماليزية في منزلهم، ولم يكتشفوا ذلك إلا بعد صدور صوت غريب في إحدى غرف المنزل.


وقام سكان المنزل باستدعاء قوة الدفاع المدني الماليزية، المعروفة باسم APM، التي تحركت بسرعة لتخليص العائلة من الثعبان الضخم، من سقف المنزل الذي يقطنون به، والذي يشكل خطرًا كبيرًا عليهم.


ويظهر مقطع الفيديو أحد عمال الطوارئ في الدفاع المدني الماليزي وهو يطرق سقف المنزل بحديدة، ما تسبب في كسره وسقوط الثعبان إلى أرض المنزل، حيث أثار سقوطه على الأرض رعب الحاضرين، وبدأ سكان المنزل بالصراخ.

 

 

 

 

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