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الأحد، 25-06-2023 12:41 م

شاهد لحظة سقوط كوبرا قاتلة من سقف غرفة على فتاة في تايلاند

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الوكيل الإخباري - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مرعب من تايلاند يظهر لحظة سقوط حية كوبرا قاتلة من السقف على كتف فتاة مراهقة كانت تستمتع بمطالعة هاتفها.

وبحسب ما نقلته صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، فإن الحادث وقع في مدينة نونثابوري وسط تايلاند، في 16 يونيو. ويوضح الفيديو الذي التقطته كاميرا المراقبة الفتاة المراهقة وهي تلعب على هاتفها، عندما خرجت الكوبرا من فجوة صغيرة قرب سقف الغرفة. وتدلى الحية فوق رأس الفتاة قبل أن تسقط عليها وتستقر على الأريكة، مما دفع الفتاة إلى الهروب من مكانها وهي في حالة من الذعر الشديد.

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وعلى الفور، استدعت الأسرة فريق إنقاذ، وتمكن من القبض على الحية بصعوبة.


وقالت والدة الفتاة: “كانت معجزة أن الكوبرا لم تلدغ الفتاة، فقد كانت الحية عدوانية للغاية تجاه رجال إنقاذ الحيوانات”. وبعد الحادث، شرعت الأسرة بمعالجة الثقوب في السقف لمنع تكرار دخول الحيوانات من خلالها.

 

 

 

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