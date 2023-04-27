الخميس 27-04-2023
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الخميس، 27-04-2023 04:35 م

شاهد لحظة غرق شاص في سيول الرياض

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو متداول، مشاهد لغرق شاص في وادي نساح بمنطقة الرياض، بعد هطول أمطار غزيرة على المنطقة.

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وأظهر المقطع، غرق مركبة شاص على متنها شخصان، في مجرى سيول عارمة في وادي نساح، فيما بادر أحد الأشخاص لتقديم المساعدة لهما.

وتؤكد المديرية العامة للدفاع المدني على أهمية تجنب مجاري الأودية والسيول أثناء هطول الأمطار.

 

 

المواطن 

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