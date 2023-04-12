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الأربعاء، 12-04-2023 11:56 ص

شاهد: انفجار 'قدر كاتم' أثناء إعداد وليمة داخل استراحة في السعودية

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الوكيل الإخباري - وثق مواطن سعودي مقطع فيديو، انفجار "قدر كاتم" فجأة أثناء إعداد وليمة داخل استراحة في السعودية .

انفجار القدر الكاتم

وأبان الفيديو، المواطن يسلم على مواطنين داخل استراحة أثناء إعدادهم وليمة، ولكنه تفاجأ بانفجار القدر وتناثر الأكل الموجود به على الأرض.

خوف وهلع

وأوضح الفيديو، خوف وهلع مواطنين بعد انفجار القدر الذي صدر عنه صوت عالٍ، إذ ظهروا يركضون بعيداً عنه.

الكواتم "خطرة"

وقال موثق الفيديو، إن القدر الكاتم انفجر أثناء التصوير، معلقاً: الكواتم هذي خطرة.. انتبهوا.

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المرصد

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