شاهد.. استقبال مؤثر لأسير سعودي من قبل عائلته في مطار السعودية

الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، استقبال أحد الأسرى السعوديين من قبل عائلته في مطار جازان السعودية بعد الإفراج عنه، ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في ⁧اليمن.

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وبدا في الفيديو، لقاء الأسير المحرر بأفراد أسرته وسط حالة من الفرحة وإطلاق الزغاريد، كما ظهر الأسير المحرر يحتضن والدته ويقبل قدميها.



واحتضنت الأم، ابنها وقبلته، وجاء ذلك ضمن خطوة تبادل الأسرى بعدما توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتّفاق.



هذا اسير امه تستقبله في مطار جازان 😢💔 اخخ ياجماعه ماني قادره اتخطى مقاطع عودة الاسرى للسعودييييه كم سنه غابو وايش شعور اهلهم الله يحفظهم يااااارببببب ويرد كل غايب لأهله 💔💔💔💔هذا اسير امه تستقبله في مطار جازان 😢💔 pic.twitter.com/izirvWUGa1 April 16, 2023

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