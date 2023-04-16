الأحد 16-04-2023
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الأحد، 16-04-2023 01:16 م

شاهد.. استقبال مؤثر لأسير سعودي من قبل عائلته في مطار السعودية

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الوكيل الإخباري - أظهر مقطع فيديو، استقبال أحد الأسرى السعوديين من قبل عائلته في مطار جازان السعودية بعد الإفراج عنه، ضمن عملية تبادل الأسرى والمحتجزين في ⁧اليمن.

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وبدا في الفيديو، لقاء الأسير المحرر بأفراد أسرته وسط حالة من الفرحة وإطلاق الزغاريد، كما ظهر الأسير المحرر يحتضن والدته ويقبل قدميها.


واحتضنت الأم، ابنها وقبلته، وجاء ذلك ضمن خطوة تبادل الأسرى بعدما توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون إلى اتّفاق.

 

 

 

صدى 

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