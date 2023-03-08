شاهد لصوص يسرقون سيارات فاخرة خلال دقائق في أمريكا

الوكيل الإخباري - تمكن لصوص من سرقة سيارات فاخرة تفوق قيمتها الـ300 ألف دولار أمريكي، من إحدى وكالات بيع السيارات في ولاية كارولاينا الشمالية الأمريكية.

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والسرقة التي وقعت في نهاية فبراير الماضي بحسب الشرطة، سرق خلالها 3 سيارات، مبينة أن اللصوص اقتحموا الوكالة عبر تحطيم واجهتها الأساسية باستخدام الطوب.



ويظهر في الفيديو الذي تم نشره لعملية السرقة، اللصوص يبحثون في المكتب ليجدوا مفاتيح السيارات، وعندما قاموا بتجريب المفاتيح أضاءت هذه السيارات. وفي غضون ثوان، استقلوا السيارات وقادوا عبر مقدمة المتجر.





CAUGHT ON CAMERA -

A Maserati and 3 BMWs stolen from an East Charlotte dealership.



I speak with the lead detective on the car & find how why he’s checking to see if this is part of a more organized crime ring. See you Tonight at 5 & 6 on @wsoctv CAUGHT ON CAMERA -A Maserati and 3 BMWs stolen from an East Charlotte dealership.I speak with the lead detective on the car & find how why he’s checking to see if this is part of a more organized crime ring. See you #live at 5. pic.twitter.com/zWBZohSLlI March 6, 2023

روسيا اليوم