شاهد لص إفريقي يعتدي بقسوة على سيدة وطفلتها ويسرقهما في فرنسا

الوكيل الإخباري -

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أظهر مقطع فيديو وثقته كاميرا مراقبة في مدينة بوردو جنوب غرب فرنسا، شابا من أصول إفريقية يعتدي بوحشية على امرأة وطفلتها في وضح النهار.

ورصد المقطع الشاب وهو يتربص بالأم والطفلة وهما تقفان أمام باب بيتهما في الشارع ليتحين فرصة الانقضاض عليهما بدافع السرقة على ما يبدو.



لكن يبدو أن الأم ارتابت في هيئته ما دفعها للدخول سريعا وحاولت إغلاق الباب، لكنه انقض عليهما بوحشية ودفع الباب ثم جرهما بمنتهى العنف إلى الشارع ورماهما كالكرة بيده.



ولم يكتف بذلك فقد رمى الطفلة مرة أخرى بعيدا ليبحث عن الغنيمة التي أعد عدته لها، ومع مقاومتهما خشي افتضاح أمره ففر مسرعا من مكان الواقعة.



وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن المعتدي معروف للشرطة وله سجل جنائي، وجرى اعتقاله عقب هذه الحادثة المروعة.

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