الخميس 25-05-2023
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الخميس، 25-05-2023 02:01 م

شاهد لصان يسرقان دراجة نارية من داخل منزل ويواجهان مفاجأة في احدى الدول

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الوكيل الإخباري - وثق مقطع فيديو، لحظة محاولة لصان، سرقة دراجة نارية من داخل أحد المنازل، إلا أن الأمر انتهى بهما لفقدان دراجتهما.

وأوضح المقطع، لص يجلس على دراجة نارية بعد سرقتها من داخل أحد المنازل، واللص الآخر يسحبها للخارج، وفي لحظة الاستعداد للهروب بالدراجة المسروقة، فوجئا اللصان بخروج صاحب المنزل ومطاردته لهما.

وأبان المقطع، ملاحقة العديد من الأشخاص الذين تجمعوا فجأة في المكان، وقاموا بمطاردتهما، ما جعلهما يفران بالهرب، تاركين ورائهما الدراجة المسروقة بالإضافة إلى دراجتهما التي جاءوا بها.

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المرصد 

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