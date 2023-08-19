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السبت، 19-08-2023 09:27 ص

شاهد محاولة سرقة فاشلة بجرافة لصراف آلي في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - نشرت شرطة ساسكس في المملكة المتحدة، فيديو لمحاولة سرقة فاشلة لجهاز صراف آلي، باستخدام جرافة.

وحاول ألفي سميث برفقة عدد من رفاقه، ، الاستيلاء على جهاز الصراف الآلي الواقعة قرب أحد المتاجر في بارنهام، مستخدماً جرافة.

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وقالت شرطة ساكس إنها اشتبهت في الجرافة التي كانت متواجدة في مكان لا توجد فيه أي أعمال تتطلبها.


وحسبما أوردت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن عناصر الشرطة، لحقوا بالجرافة التي اتجهت لأحد أجهزة الصراف الآلي، ووجهت لها ضربة قوية.


وتمكن عناصر الشرطة من إلقاء القبض على سميث، وشريكيه اللذين فرا من المكان بسيارة مسروقة.


ووجهت لسميث تهمة التعدي على ممتلكات الغير بنية السرقة، والاستيلاء مع رفاقه على سيارة دون موافقة مالكها. واعترف سميث في محكمة لويس كراون، هذا الشهر، بمحاولة السطو، وحكم عليه بالسجن لمدة 6 سنوات.

 

 

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