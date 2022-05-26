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الخميس، 26-05-2022 10:45 ص

شاهد .. مدرس يعنف طالباً لنومه في الفصل في الصين

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الوكيل الإخباري-احيل مدرس صيني إلى التحقيق ومنحه إجازة إدارية بعد أن تم تصويره، وهو يضرب بعنف طالبًا يُزعم أنه غاف أثناء الفصل المدرسي.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، تم نقل طالب المدرسة الثانوية ، الذي تم تحديد هويته فقط من خلال لقب ليو ، إلى مستشفى لفحص جسمه في مدينة تشاوتونغ بمقاطعة يوننان جنوب غربي الصين بعد تعرضه للضرب المبرح من قبل المدرس.

وافادت الصحيفة ان المدرس أمسك الطالب من شعره وضربه على المنضدة مرارًا وتكرارًا قبل أن يسحبه المعلم إلى مقدمة الفصل.

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ثم سحب المدرس الطالب من الكرسي واجبره على الوقوف في مقدمة الفصل بينما يشاهد الطلاب الآخرون في رعب.


ويوضح فيديو مصور للمدرس العنيف وهو يدفع  الطالب على الأرض ويضربه على ظهره.

فيما تم تأكيد الفيديو ، الذي تم تصويره في 10 ايار ، من قبل حكومة مقاطعة لوديان بعد تحقيق في مدرسة مقاطعة لوديان رقم 2 الثانوية.

 

صدى البلد

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