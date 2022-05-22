فيديو .. معلم ينقذ طالبا ابتلع قطعة بلاستيكية في السعودية

الوكيل الإخباري-وثق مقطع فيديو متداول في السعودية، نجاح أحد المعلمين في إنقاذ طالب تعرض لعملية اختناق داخل فصل دراسي، بواسطة قطعة بلاستيكية، حيث أجرى له إسعافا أوليا.

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وأظهر المقطع المتداول الطلبة وهم يتلقون الدرس بالفصل، وفجأة تعرض أحد الطلبة بالمقاعد الأخيرة لحالة اختناق بعد ابتلاعه قطعة بلاستيكية.

وعلى الفور أسرع نحوه معلم الفصل وأجرى له إسعافا أوليا، ونجح في إخراج القطعة البلاستيكية.



وقعت الحادثة في مدرسة المناهج الأهلية بمنطقة الرياض، وتم تكريم المعلم عيسى بن أحمد نمازي، وفقا لصحيفة عاجل السعودية.



