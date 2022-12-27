الثلاثاء 27-12-2022
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الثلاثاء، 27-12-2022 10:38 ص

شاهد.. ميل عمارة على عمارة أخرى في الحفائر بمكة

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الوكيل الإخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق ميل عمارة ” فندق” تتكون من عدة طوابق على عمارة أخرى مجاورة لها في الحفائر بمكة.

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وكشف المقطع أن العمارة المائلة، بها ميلا واضحا وهبوطا فى الجهة اليسرى وهي تقع على شارع عام، مخصص لعبور السيارات والمارة، كما يوجد محلات تجارية.


هذا وقد باشر الدفاع المدني الموقع وتم إخلاء السكان وإغلاق الشارع وينتظر أن يصدر بيان من الجهات المختصة لكشف التفاصيل.

 

 

 

 

المرصد 

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