شاهد..نفوق أفيال لم تجد ما تأكله سوى النفايات البلاستيكية بسريلانكا

الوكيل الإخباري - عثرت السلطات في سريلانكا على فيلين نفقا في مكب للنفايات يبعد حوالي 200 كيلومتر عن العاصمة كولومبو.\

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وشهدت المنطقة نفسها نفوق 20 فيلاً خلال السنوات الثماني الماضية بسبب صعوبة ظروف الحيوانات في تلك المنطقة القاحلة، حيث لا تجد الأفيال ما يمكنها التغذي عليه سوى القمامة.



وأظهرت الاختبارات التي أجريت على الأفيال النافقة امتلاء أمعائها بكميات كبيرة من المواد البلاستيكية الغير قابلة للتحلل.

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