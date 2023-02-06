شاهد هلع المسافرين داخل مطار غازي عنتاب جنوب تركيا لحظة وقوع الزلزال

الوكيل الإخباري - رصد مقطع فيديو، آثار الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا على المسافرين في مطار غازي عنتاب، جنوب البلاد.

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ووثق المقطع، انتشار حالة من الفوضى، داخل صالة الاستقبال في المطار، لحظة وقوع الزلزال المدمر.



وأظهر المقطع، إصابة المسافرين بحالة من الفزع والهلع، جعلهم في حالة من عدم الإتزان، ما جعل بعضهم يجري بلا هدف داخل صالة المطار وآخرين هرعوا إلى الخارج.

المرصد