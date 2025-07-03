رصد موجات تنبئ بتسونامي في المتوسط.. حقيقة فيديو أثار رعب المصريين

وادعى الفيديو أن الأجهزة رصدت ترددات غريبة وموجات غير مفهومة المصدر، محذرًا من احتمالية وقوع كارثة بحرية كبيرة في المستقبل القريب، مثل زلزال أو ثوران بركاني تحت سطح البحر.
معهد البحوث الفلكية: لا صحة للمزاعم
من جانبه، نفى الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، صحة هذه المزاعم، مؤكدًا في تصريحات صحافية أن "الحديث عن تسونامي في البحر المتوسط بسبب موجات غير طبيعية لا يستند إلى أي أساس علمي".
خبراء مناخ وجيولوجيا: البحر هادئ ولا مؤشرات خطر
كما أكد الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق ونائب رئيس هيئة الأرصاد الجوية الأسبق، في تصريحات لـ"العربية.نت" و"الحدث.نت"، أن الأقاويل المتداولة مبالغ فيها، موضحًا أنه لا توجد مؤشرات علمية على احتمالية حدوث تسونامي في البحر المتوسط في الوقت الراهن.
وأضاف قطب: "لحدوث تسونامي، لا بد من وجود عدة عوامل مثل تيارات بحرية شديدة، أو منخفضات جوية قوية، أو زلازل تحت سطح البحر، وكل ذلك غير متوفر حاليًا"، مشيرًا إلى أن بعض الأنشطة مثل التجارب البحرية أو النووية قد ترفع منسوب الأمواج لكنها لا تسبب تسونامي.
طبقات البحر وتأثير التغيرات المناخية
وأوضح قطب أن البحر يتكون من ثلاث طبقات: السطحية، والمتوسطة، والعميقة. الأولى فقط هي التي تتأثر بالتغيرات المناخية، أما الطبقتان الأخريان، وخاصة العميقة، فلا تتأثران بهذه التغيرات ولا تُسببان أي تهديد فعلي.
رأي الجيولوجيين وخبراء الموارد المائية
بدوره، أوضح الخبير في العلوم الجيولوجية الدكتور مصطفى محمود إسماعيل أن ما يحدث في البحر المتوسط من تغيّرات أمواج يُعد أمرًا طبيعيًا، نتيجة للتقلبات الجوية والرياح، ولا يُمثل تهديدًا.
كما شدد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، على أن حدوث تسونامي في المتوسط لا يمكن أن يتم إلا إذا وقع زلزال قوي تتجاوز شدته 6.5 درجات على مقياس ريختر، وهو أمر غير مرصود حاليًا، مشيرًا إلى أن النشاط الزلزالي في المنطقة أقل من المعدلات الطبيعية.
واختتم شراقي بالقول إن حتى التدخل البشري أو التجارب النووية في البحر لا يمكن أن تُسبب تسونامي مدمرًا، إذ يتطلب ذلك قوة تدميرية تعادل 30 قنبلة نووية، وهو سيناريو غير واقعي.
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